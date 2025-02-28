Türkiye’nin kırsal yol ağı en geniş ili olan Ordu’da Büyükşehir Belediyesi, karla mücadelede çalışmalarında 10 günde toplam 42 bin 826 kilometre yolu ulaşıma açtı.

İl genelinde 434 araç ve iş makinesi, 615 personelle karla mücadele çalışmaları yürüten ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına Ordu’nun zorlu ve engebeli coğrafyasında gece-gündüz çalıştı. Ekiplerin zorlu mücadelesi vatandaşların takdirini topladı. Son yılların en fazla kar yağışının olduğu ve ortalama kar kalınlığının yaklaşık 1,5 metreye ulaştığı Ordu’da ekipler, etkin bir karla mücadele çalışması gerçekleştirdi.

Kontak kapatmadan çalışan ve 10 günde toplamda 42 bin 826 kilometre yolu ulaşıma açan ekipler, 595 hasta ve 135 cenazeye de müdahale etti. Sağlık kurumları başta olmak üzere ana arterler ve grup yollarında gerçekleştirdiği karla mücadele çalışmalarıyla mağduriyet yaşanmasının önüne geçen ekipler, yüksek rakımlı ilçelerde çalışmalarına devam ediyor.

Yoğun kar yağışı sebebiyle yolların kapanmasının önüne geçmek amacıyla kar küreme işlemini yürüten ekipler, buzlanmaya karşı da tuzlama işlemi yürütüyor. Ekipler, vatandaşların karla mücadele talepleri belediyenin iletişim numaralarından kendilerine ulaşabileceklerini belirtiyor.