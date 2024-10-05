Sakarya’nın Hendek ilçesinde 15 Eylül’de Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 20 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Eray Kızıldağ (22) son yolculuğuna uğurlandı. Ayrıca Eray Kızıldağ’ın bir kardeşinin de yaklaşık 2 sene önce suda boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül Pazar günü meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. Patlama neticesinde çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınmıştı. İtfaiye ekiplerince devam eden soğutma çalışmaları esnasında fabrika içerisinde cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Mesut Şimay, 16 Eylül tarihinde Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Hastanede yaşamını yitiren işçi son yolculuğuna uğurlandı: Kardeşi de suda boğulmuş

Patlamada ağır yaralanan ve tedavisi Kocaeli Şehir Hastanesi’nde devam eden bakımda Eray Kızıldağ’dan (22) dün akşam saatlerinde acı haber geldi. Yaklaşık 20 gündür yaşam mücadelesi veren Kızıldağ, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kızıldağ’ın cenazesi, Hendek ilçesi Sivritepe Mahallesi Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan, 3 kardeşten en büyüğü olduğu öğrenilen Eray Kızıldağ’ın, bir kardeşinin de yaklaşık iki sene önce suda boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Fabrika müdürü tutuklanmıştı

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu 7 şüpheli 19 Eylül tarihinde Hendek Adliyesi’ne ifadeye çağrıldı. İfadeleri tamamlanan 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 1 kişi ise alınan ifadesinin ardından salıverildi. 20 Eylül’de sağlık kontrollerinden geçirilen ve Hendek Adalet Sarayı’na götürülen 6 şüpheliden fabrika müdürü V.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fabrika sahipleri, 1 iş güvenliği uzmanı, değirmen sorumlusu ve elektrik bakım uzmanı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.