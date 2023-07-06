OBA Makarna, yatırımları, üretim ve istihdamının yanı sıra gerçekleştirdiği ihracat oranıyla da en başarılı şirketler arasında yer alırken son olarak 2022 verilerinin baz alındığı Fortune 500 2022 “Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi” sıralamasında iki şirketiyle yer aldı.

Fortune 500 Türkiye 2022 Araştırma sonuçlarına göre OBA Makarna Türkiye’nin En Büyük 500 şirketi sıralamasında 117. sırada yer alırken Oba Grup bünyesinde faaliyet gösteren İpek Yem ise Fortune 500’de 352. sırada yer aldı. Oba Grup CEO’su Alpaslan Özgüçlü yaptığı değerlendirmede, elde edilen başarıların tesadüf olmadığını, OBA ailesinin yatırımlarını sürdürerek ülke ekonomisine, istihdamına ve ihracatına katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti. İpek Yem Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özgüçlü, hedeflerinin daha da üst sıralamalara çıkmak olduğunu ifade etti.

“Türkiye’yi global pazarlarda gururla temsil etmeyi sürdüreceğiz”

2022 yılında sektörel liderliklerin sürdürdüklerini ifade eden OBA Makarna CEO’su Alpaslan Özgüçlü, “OBA ailesi Türkiye için üretiyor, ülke ekonomisine katkı sağlamak için dünyanın dört bir yanına kesintisiz olarak ihracatını sürdürüyor ve yurt içinde yüksek istihdamıyla dikkat çekiyor. 2023 yılında da yatırımlarımız sürecek olup ülkemizi global pazarlarda gururla temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.