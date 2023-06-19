Oba Makarna, Türkiye Hububat, Bakliyat Ve Yağlı Tohumlar Ve Mamulleri Sektörünün ihracat şampiyonu oldu. Oba Makarna CEO’su Alparslan Özgüçlü, şampiyonluk ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Tarım Ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe’den aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 30. Olağan Genel Kurulu ve 2022 Yılı İhracat Şampiyonları Ödül Töreni yapıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok sayıda bakan ve milletvekilleri, ihracatçı birlikleri başkanları ve sektör temsilcileri katıldı. Törende, en fazla ihracat yapan firmalara ve sektör şampiyonlarına ödülleri verildi. 2022 yılı ihracat rakamlarına göre, Türkiye Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörünün şampiyonluk ödülü Oba Makarna ’ya verildi. Oba Makarna CEO’su Alparslan Özgüçlü, ödülünü Tarım Ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe’den aldı. Bakan Yumaklı ve TİM Başkanı Gültepe, Özgüçlü’yü kutladıktan sonra başarılarının devamını diledi.

"Dünya sofrasında Oba lezzetleri var"

Oba Makarna CEO’su Alparslan Özgüçlü, Gaziantep ve Hendek’teki modern tesislerde günlük 2 bin ton üretim kapasitesi ile faaliyet gösterdiklerini belirterek, daha güçlü bir Türkiye için daha fazla üretim, ihracat ve istihdama ağırlık vermeye devam edeceklerini söyleyen Özgüçlü, "Oba Makarna olarak onuncu kez ihracatta sektör şampiyonu olmanın gururunu yaşıyoruz. Oba’nın başarısı, sürekli yenilikçi yaklaşımlarla hareket ederek, ArGe ve inovasyona önem vermesinden kaynaklanmaktadır. 40 Farklı ürün çeşidimizle 105 ülkeye ihracat yaparak dünya sofralarının Oba lezzetleri ile buluşmasını sağlıyoruz. Bir taraftan yüksek teknolojimiz ve yenilikçi anlayışımızla ürün yelpazemizi sürekli geliştirirken diğer taraftan da yeni pazar arayışlarımıza ara vermeden devam etmekteyiz. Yarım asırlık geçmişimizle sektörde hep ilklere imza atan Oba Makarna olarak, önümüzdeki dönemde de daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla ülke ekonomimize daha fazla katkı vermek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.