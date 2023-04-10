Alanya Belediyesi, Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi ile Hayri Doğan Caddesi’nin kesiştiği noktadaki kavşak çalışmasını tamamladı.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir noktasında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Alanya Belediyesi tarafından Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi ile Hayri Doğan Caddesi’nin kesiştiği noktada bitkilendirme çalışmaları başladı. Kavşakta yola görsellik katması amacıyla, peyzaj çalışmalarına başlayan ekipler, bölgenin çehresini değiştirecek düzenlemeler yapıyor. Yol ağaç, çalı ve çok yıllık bitki dikim işlemleri tamamlandıktan sonra çim tohumlarının da çıkmasıyla daha modern bir görünüm kazanacak. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, “Alanya Belediyesi her alanda olduğu gibi park, bahçe ve ilçe genelinde uyguladığı yeşil alan projeleri ile örnek bir belediye olmuştur. Bu çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz” dedi.