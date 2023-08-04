Alanya Belediyesi tarafından Oba Mahallesi Azaklar ve Müderrisler Sokak’ta başlatılan asfalt çalışmaları tamamlandı. Bölgede 2000 metre asfalt çalışması gerçekleştiren ekiplerin çalışmaları diğer bağlantı yollarında devam ediyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatı ile Oba Mahallesi’nde başlatılan sathi kaplama ve asfalt çalışmaları Azaklar ve Müderrisler Sokak’ta tamamlandı. Çevredeki inşaat çalışmaları dolayısıyla bozulan Azaklar Caddesi ve Müderrisler Caddesi’ni toplam 2000 metre sıcak asfalt ile kaplayan Alanya Belediyesi Fen İşleri ekipleri, aynı bölgedeki bağlantı yollarında da sathi kaplama işlemi gerçekleştirdiler.

Yücel : "Merkezden kırsala aralıksız çalışıyoruz"

Merkezden kırsala bütün imkanları ile aralıksız çalışma yürüttüklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Asfalt sezonunun gelmesi ile birlikte şehrimizin muhtelif yerlerinde asfalt çalışmalarına başladık. Kendi imkanlarımız ve yüklenici firmalar ile şu anda merkez, doğu ve batı odaklı üç bölgede asfalt çalışmalarımız var. Merkezde sıcak asfalt çalışmaları, beldelerde ve köylerde sathi kaplama işlemlerini yapıyoruz, batı bölgemizde de asfalt hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Oba Mahallemizin en işlek caddelerindeki çalışmalarımızı da tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Asfalt çalışmalarımız ile tüm vatandaşlarımızı konforlu yollarla buluşturacağız. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyor, halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.