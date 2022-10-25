Artvin’in Şavşat ilçesinde bulunan Oba Köyü sakinleri köyün zirve noktasına büyük uğraşlar sonucu Türk bayrağı dikti. Köyün hayali olan Türk bayrağının dalgalanması köyde yaşayanlara mutluluk yaşattı.

Artvin’in Şavşat ilçesinde bulunan Oba Köyü sakinleri köyün zirve noktasına büyük uğraşlar sonucu Türk bayrağı dikti. Köyün hayali olan Türk bayrağının dalgalanması köyde yaşayanlara mutluluk yaşattı.

Artvin’in Sakin Şehir ünvanlı Şavşat ilçesine bağlı Oba köyü sakinleri, hep hayalini kurdukları Türk bayrağına kavuştu. Köyün zirve noktası olan bin 633 rakımlı Kvabatavi mevkisin de Türk bayrağı dalgalanması köy halkının büyük hayaliydi. Araçla gidilemeyen bölge, köyün en hakim bölgesi konumda yer alıyor.

Köy halkından emekli Öğretmen Atilla Duman (67) Türk bayrağı hayalini köy Muhtarı Yaşar Duman’a anlatınca muhtar harekete geçti. Köy halkının da desteğini alarak Metin Yılmaz’ın da maddi katkılarıyla çalışmalara başladı. Patika yolu kullanarak insan gücüyle, sırtlarında malzeme taşıyarak 1 saatlik mesafeye yürüyen köy halkı, zirve noktaya Türk bayrağı dikmeye başardı. Bölge halkı, 10 metre uzunluğundaki direğe 3 metre uzunluğunda 2 metre genişliğinde bulunan ay yıldızlı Türk bayrağını dalgalandırdılar. Bayrağı köylerinin zirvesine asmayı başarmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, istiklal marşı eşliğinde Türk bayrağını göndere çekildi.

Köy Muhtarı Yaşar Duman, sırtlarında taşıdıkları malzemelerle Türk bayrağını zirveye diktiğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.