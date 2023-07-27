Merkeze uzak mahallelerdeki kız öğrencilerin barınma sorununu çözmek adına Alanya Belediyesi tarafından hizmete sokulan Alanya Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu’nda ön kayıt dönemi 1-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Oba Kız Öğrenci Yurdu’nda ön kayıt tarihleri belli oldu. Kırsal bölgede yaşayan ve okuluna ulaşım sıkıntısı çeken kız öğrencilerin barınma sorununu çözmek amacıyla Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından hayata geçirilen 120 öğrenci kapasiteli Oba Kız Öğrenci Yurdu’nda yeni dönem ön kayıtları 1 Ağustos salı günü başlıyor. Kayıtlar 11 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Kesin kayıtlar 14-31 ağustos tarihleri arasında olacak

Kesin kayıt tarihi ise; 14-31 Ağustos tarihleri olarak belirlendi. Yurt imkanlarından faydalanmak isteyen öğrenci ve velilerin, 0551 008 78 76 numaralı hattan gerekli bilgileri alabileceği veya https://www.alanya.bel.tr/ adresinden online olarak başvurularını yapabileceği açıklandı.

“Öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı”

Yurt, merkeze uzak mahallelerdeki ortaöğretim (lise) dengindeki kız öğrencilerin sadece barınma sorununa değil, güvenliğinden sağlığına, ulaşımından yemeğine kadar her şey düşünülerek hizmet veriyor.

Alanya Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu, etüt ders çalışma odası, 24 saat sıcak su, ısınma, yemek, bilgisayar odası, spor salonları, güvenlik ve ücretsiz okul servisi gibi öğrencilerin bütün sorunlarına hitap eden birçok özelliğiyle dikkat çekiyor. Ayrıca yurt içerisinde engelli öğrenciler için özel tasarlanan odalar da mevcut.