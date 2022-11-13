Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sabaha karşı meydana gelen ve 2 kişinin ölmesi ile neticelenen yangında acı bir detay ortaya çıktı. Hayatını kaybeden 21 yaşındaki Batuhan Özar’ın, yangın esnasında yaralanan 20 yaşındaki Nida Özar ile yaklaşık 1 ay önce evlendikleri öğrenildi. Onlardan geriye ise fotoğraf kareleri kaldı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sabaha karşı meydana gelen ve 2 kişinin ölmesi ile neticelenen yangında acı bir detay ortaya çıktı. Hayatını kaybeden 21 yaşındaki Batuhan Özar’ın, yangın esnasında yaralanan 20 yaşındaki Nida Özar ile yaklaşık 1 ay önce evlendikleri öğrenildi. Onlardan geriye ise fotoğraf kareleri kaldı.

Yangın, sabah saat 05.15 sıralarında Çukurahmediye Mahallesi Şehit Astsubay Yaşar Güller Caddesi Düz Sokak üzerinde bulunan iki katlı ahşap evde çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrol altına alınan yangın sonrasında 11 yaşındaki Uras Çınar Dilber ile 21 yaşındaki Batuhan Özar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında Y.D. (60), C.D. (60), U.D. (34) ve 20 yaşındaki Nida Özar isimli 4 kişi de hafif şekilde yaralandı. Hayatını kaybeden Uras Çınar Dilber ile Batuhan Özar, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşları içerisinde son yolculuklarına uğurlandı.

Yangından acı detay

Öte yandan, yangın sonrasında acı bir detay ortaya çıktı. Hayatını kaybeden 21 yaşındaki Batuhan Özar’ın, yangın esnasında hafif yaralanan Nida Özar ile yaklaşık 1 ay önce evlendiği ortaya çıktı. Onlardan geriye ise fotoğrafları kaldı.