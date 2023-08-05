Erenler Muhtarlar Derneği tarafından bu yıl merhum Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç adına düzenlenen 18. Geleneksel Yazılı Köyü Futbol Turnuvasının açılışında konuşan Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, “Başta Muhtarlar Derneği Başkanımız Şaban Süleyman olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kıymetli ağabeyimiz Fevzi Kılıç’ın ruhun şad, mekanı cennet olsun inşallah” dedi.

Erenler Muhtarlar Derneği tarafından bu yıl merhum Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç adına düzenlenen 18. Geleneksel Yazılı Köyü Futbol Turnuvası başladı. Açılış programına protokol üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açılış konuşması gerçekleştirerek katılımcıları selamlayan Erenler Muhtarlar Derneği Başkanı Şaban Süleyman, “Öncelikle bu yıl 18’incisini düzenlediğimiz Yazılı Köyü Futbol Turnuvasına adını verdiğimiz merhum Belediye Başkanımız, arkadaşımız, dostumuz Fevzi Kılıç’ı rahmetle anıyorum. Bugün açılışta bizleri yalnız bırakmayan tüm başkanlarımıza, müdürlerimize, muhtarlarımıza ve hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Dernek Başkanı Şaban Süleyman’ın ardından Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül ise, “Erenler Muhtarlar Derneğimiz tarafından bu yıl merhum Belediye Başkanımız, ağabeyim Fevzi Kılıç adına düzenlenen 18. Geleneksel Yazılı Köyü Futbol Turnuvasında hiçbir sporcumuzun sakatlanmamasını temenni ediyor, başta Muhtarlar Derneği Başkanımız Şaban Süleyman olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Merhum başkanımız sporu, özelikle futbolu çok seven bir kişiydi. Kıymetli ağabeyimiz Fevzi Kılıç’ın ruhun şad, mekanı cennet olsun inşallah” diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyelerinin santra vuruşu ile turnuva başladı.

Turnuvanın açılış programına; Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Erdal Köse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Kızılay Sakarya İl Temsilcisi Cevdet Koç, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Erenler Muhtarlar Derneği Başkanı Şaban Süleyman, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.