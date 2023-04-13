Türkiye’deki 7 ’Devic’ hastasından biri olan Artvinli Ercan Tekbaş, her geçen gün ilerleyen hastalığı için yardım istiyor.

Artvin’in Hopa ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk babası 46 yaşındaki Ercan Tekbaş’ın hayatı 2017 yılında geçirdiği bir nöbet sonrası değişti. Tekbaş altı sene önce, omurilik ve göz sinirlerinin, bağışıklık sistemindeki bozulmalarının yaşandığı ’Devic Sendromu’na yakalandı. Bir çeşit kas hastalığı olan Devic Hastalığı’na yakalanan ve geçirdiği nöbet sonrası yürüyememeye başlayan Ercan Tekbaş, uzun süre tedavi görmesine rağmen vücut birçok fonksiyonlarını tamamen kaybetti. Buna rağmen hayata küsmeyen Tekbaş, tedavisi için, sosyal medya hesabımdan ve kamera karşısında yardım kampanyaları başlattı.

Kendisi gibi Türkiye’de sadece 7 kişinin Devic hastası olduğunu belirten Tekbaş "Hayatımı sürdürebilmem için devlet büyüklerinden, işadamlarından ve hayırseverlerden bir nebze de olsa iyileşmem için yardım çağrısında bulunuyorum" diyerek yaşadığı maddi sıkıntıları ve yurt dışında yarım kalan tedavisinin süründürülmesi için yardım istedi.

Ercan Tekbaş’ın eşi Ayten Tekbaş ise yaptığı açıklamada "Eşimin hayati bir gecede değişti, ilk etapta ne yapacağımızı nasıl hizmet edeceğimizi bilmiyorduk ama şimdi alıştık. Eşimin bu haline de şükürler olsun. Onu gözüm gibi bakıyorum” dedi.

Babasının yanından bir an ayrılmayan evin tek çocuğu Ayça Tekbaş ise “Babama olan sevgim kelimelerle anlatamam. Biran önce iyileşmesi için yetkililerden yardım istiyorum” ifadelerini kullandı.