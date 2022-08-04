İzmit Belediyesi, Sabri Ekmen Sokak’taki taş döşeme işleminde sona yaklaştı.

İzmit Belediyesi, Sabri Ekmen Sokak’taki taş döşeme işleminde sona yaklaştı.

İzmit Belediyesi tarafından hem altyapı hem de üstyapı çalışmalarının gerçekleştirildiği Fethiye Caddesi ve yan yolları yeni görünüme kavuşmaya adım adım yaklaşıyor. Bu çerçevede çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sabri Ekmen Sokak’ta zemini doğal taşlarla kaplıyor. Çalışmaların hızla sürdüğü sokakta taş döşeme işinde sona gelindi. Tarih boyunca birçok eserde kullanılan, güzelliği ve dayanıklılığı dolayısıyla Avrupa’da da tercih edilen taşların bölgeye modern bir görünüm kazandırması bekleniyor. Aynı zamanda çevreye duyarlı olan doğal taşlarla yapılan zeminin, uzun yıllar sağlam kalarak ekonomiye de katkı sağlaması bekleniyor.