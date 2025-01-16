HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesinin himayesinde yürütülen “Sınırdan Sınırların Ötesine” projesi kapsamında düzenlenen “O Ses Çukurca” ses yarışmasının final büyük beğeni topladı.

Sanat ve kültürün ilçedeki önemine dikkat çekilen “O Ses Çukurca” ses yarışmasının finaline Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yarışmacıların sergilediği üstün performans izleyicilerden büyük beğeni toplarken, organizasyon sanatın desteklenmesi ve kültürel etkinliklerin yaygınlaşması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Etkinlik sonunda, katılımcılar unutulmaz bir akşam yaşarken, bu tür projelerin ilçedeki kültürel gelişime katkı sağladığı vurgulandı.