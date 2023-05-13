Van’ın Başkale Kaymakamlığı ve Başkale Belediyesi tarafından birincisi düzenlenen ‘O Ses Başkale’ yarışmasını finali yapıldı.

Başkale Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen yarışmanın finaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 12 finalistin yarıştığı O Ses Başkale’ yarışmasında Dilan Yılmaz birinci olurken, Atilla Yalçın ikinci, Helin Bayer ise üçüncü oldu.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik tarafından dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile devam eden program, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.