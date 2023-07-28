Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Vali Yılmaz Şimşek Sivas Belediyesi tarafından Katı Atık Depolama Sahasında yapımı devam eden Cam Sera Projesinde incelemelerde bulunarak ilk fidenin ağustos ayı içerisinde dikileceğini söyledi.

Sivas’ta her alanda örnek projelere imza atan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, tarımsal alanda kente değer katacak, ihracat potansiyeli yüksek ve yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlayacak Cam Sera Projesinde gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

Yıllık 3 milyon Euro gelir elde edilecek

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile birlikte Cam sera Projesini gezen Başkan Bilgin, tesisten yıllık 3 milyon Euro gelir edileceğini söyleyerek “Sivas Belediyesi ve özel sektör ile birlikte Sivas’a kazandırdığımız cam sera projesini inceliyoruz. Bilindiği üzere Sivas’ın çöpünden ülke ekonomisine değer katan projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Çöpümüz katı atık alanında toparlanarak önce ayrıştırıyoruz oradan çıkan gaz ile enerji üretimi yapıyoruz. Yaklaşık 5 bin hanenin elektriğini karşılayacak bir enerji tesisimiz var. Biz sıfır atık projesi çerçevesinde enerji üretiminden ortaya çıkacak ısıdan da bu bölgede yaklaşık 40 dönüm arazi üzerine inşa edilen yıllık 3 milyon Euro gelir elde edecek 100 kişinin istihdam edileceği modern ve sıfır atık projesine uygun olarak çevreci bir tesis kazandırıyoruz. Belediyemizin destekleri özel sektörümüzün yatırımı ile yapılan proje tamamlandığı zaman hem çevreye duyarlı bir tesis kazandırılmış olacak hem sıfır atık projesine uygun olarak çöplerimiz düzenli depolama alanında çevreye zarar vermemiş olacak. Oradan çıkan gaz ile enerji üretilmiş olacak. Enerji üretiminden ortaya çıkan ısı ile birlikte bu tesiste 100 kişinin istihdam edileceği tesis şehrimize kazandırmış olacağız. İnşallah ağustos ayının sonu gibi de burada ilk fide dikimini de gerçekleştirerek açılışını yapacağız. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

40 dönüm alan üzerine inşa ediliyor

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, “Sivas Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin ile birlikte örnek yeşil çevreci önemli bir projeyi ziyaret ediyoruz. Burada çöpler bertaraf ediliyor ve çöplerden enerji üretiliyor. Çıkan enerji de 1,4 megavatlık bir enerji hem piyasaya veriliyor diğer taraftan da ortaya çıkan sıcak su da seralarda kullanılarak içerisinde bulunduğumuz tesiste üretime dönüştürülecek. Burada inşallah 40 dönüm üzerinde bir sera tesis edildikten sonra yıllık 3 milyon Euroluk da bir gelir elde edilecek. Bu tesiste yaklaşık 100 kişi de istihdam edilecek. Sivas Belediyemizi ve bu örnek projeyi ortaya çıkaran firmamızı tebrik ediyorum.” dedi.

Topraksız cam sera projesi, ihtiyaç duyduğu enerji ve ısıyı mevcut çöpten enerji üretilen tesisten alacak. Buradaki gaz motorlarının egzozlarından, ceket suyu sıcaklığından ve atmosfere sunulan atık ısıdan faydalanılarak topraksız tarım ürünleri yetiştirilecek.