Gümüşhane’nin Torul ilçesinde yaşayan Hüseyin Altıparmak önceki gece hayatını kaybeden eşi Zehra Altıparmak’ın ölümüne dayanamayarak sabah saatlerinde silahla intihar etti.

Olay sabah saatlerinde Gümüşhane’nin Torul ilçesi Gümüştuğ köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçen Salı günü köyde bir kişiyle tartışan köy korucusu Hüseyin Altıparmak’ın eşi Zehra Altıparmak panikle olay yerine giderken bir anda yere yığıldı. Beyin kanaması teşhisiyle hastaneye kaldırılan Zehra Altıparmak yoğun bakımda 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek dün gece hayatını kaybetti.

Yoğun bakımdaki eşi için "O ölürse ben de ölürüm" diyen Hüseyin Altıparmak ise, eşinin ölüm haberinin ardından bugün sabah saatlerinde köy korucusu olması nedeniyle kendisinde bulunan silahı alarak evinden 50 metre uzaklıkta intihar etti. Acı olayın ardından Hüseyin Altıparmak ve Zehra Altıparmak’ın cansız bedenleri Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 3 erkek çocuk sahibi çiftin cenazeleri yarın Gümüştuğ köyünde toprağa verilecek.