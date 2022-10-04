Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Ferizli İnönü Mahallesi’nde başlattığı çalışmalar doğrultusunda bölgeye uzun yıllar hizmet etmiş kanalizasyon hattını yeniliyor. 250 metre uzunluğa sahip hat üzerinde devam eden altyapı çalışmaları tamamlandığında evsel atıksular arıtma tesisine güvenle taşınacak.

Sağlıklı yaşlanmak için yürüyüşü ihmal etmeyin

Sağlıklı yaşlanmak için yürüyüşü ihmal etmeyin

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