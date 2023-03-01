Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi, akıllara 17 Ağustos 1999 depreminin merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesini getirdi. 17 Ağustos’tan sonra adeta küllerinden doğan Gölcük’te, son olarak Merkez Mahallesi’nde yeni bir kentsel dönüşüm çalışması yürütülüyor.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi, akıllara 17 Ağustos 1999 depreminin merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesini getirdi. 17 Ağustos’tan sonra adeta küllerinden doğan Gölcük’te, son olarak Merkez Mahallesi’nde yeni bir kentsel dönüşüm çalışması yürütülüyor.

17 Ağustos 1999’da saat 03.02’de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Düzce’de yıkıma sebep olmuştu. 2010 yılında yayımlanan Meclis araştırma raporuna göre, 18 bin 373 kişi hayatını kaybetmiş, 48 bin 901 kişi yaralanmıştı. Büyük kayıplara sebep olan depremde 285 bin 211 ev ile 42 bin 902 iş yeri hasar görmüştü.

Depremin ardından Gölcük adeta yıkıntıların arasından yeniden doğdu. Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, depremin ardından tüm ağır hasarlı binaların yıkıldığı ilçede yeni bir kentsel dönüşüm çalışması yürütülüyor. Merkez Mahallesi’nde depremden kalan binaların da içinde bulunduğu alanda yıkım çalışmalarının sona yaklaştığı görüldü. Kentsel dönüşüm çalışması, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi iş birliğinde yürütülüyor.

"Gölcük için çok iyi oldu"

Kentsel dönüşüm çalışmasının Gölcük’ün yararına olduğunu söyleyen müteahhit Sabit Macid, "Gölcük için çok iyi oldu. Depremi ben burada yaşadım. Kentsel dönüşüm çalışması için 75 gün süre verdiler. Bu süreyi bulmadan yıkım işi bitecek. Bence Gölcük’ün tamamen yıkılması lazım. Sıfır hasarlı binada 172 metrekare dairem vardı. Şimdi 150 metrekare daire veriliyor, geriye kalanını ben ödeyeceğim" dedi.

"Kendini bilen müteahhit demirden veya betondan çalmaz"

Gölcük’te 11 bina yaptığını ifade eden Macid, "17 Ağustos’ta sadece bir inşaatım yıkıldı. O da başka birinin inşaatının yıkılıp, benim binama vurmasıyla yıkıldı. Kendini bilen müteahhit demirden veya betondan çalmaz. 13 yaşımdan beri inşaatayım, ilkokul mezunuyum. Paramız vardı müteahhitliğe başladım. Yap-sat yapıyordum. Kontrol de şart. Ben inşaattan hiç ayrılmazdım, her dakika inşaataydım" diye konuştu.