Niğde’de asker kınasında havaya açılan ateş sonucu 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı olayın şüphelisi tutuklandı.

Niğde’de asker kınasında havaya açılan ateş sonucu 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı olayın şüphelisi tutuklandı.

Yıldıztepe Beldesindeki düğün salonu önünde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda iddiaya göre; asker eğlencesi yapıldığı sırada B.T. tarafından tabancayla rastgele ateş açıldı. Seken kurşunlar Ö.T.’nin (56) göğsüne ve askere gidecek olan M.T.’nin (20) ise koluna isabet etti. Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ö.T. hayatını kaybederken tedavisi tamamlanan M.T. ise taburcu edildi.

Olayın ardından yakalanan şüpheli B.G., işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezevine gönderildi.