Kaymakam müfettiş raporlarıyla açığa alındı. Dün gece ise İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.K'yi gözaltına aldı.

Bir dönem Yenişehir İlçesi'nde de görev yapan ve Emniyete götürülen eski kaymakam hakkına başlatılan adli süreç devam ediyor.

Adana Valiliği, gözaltına alınan eski Yüreğir Kaymakamı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, bahsi geçen para alımlarının, kişisel ilişkilerinden kaynaklanan durumlar olduğu, deprem parası olmadığı belirtildi.

Eski Yüreğir Kaymakamı M.K. hakkında dolandırıcılık iddiasıyla soruşturma açıldı. Bakanlık, olayı soruşturmak için müfettiş görevlendirdi. Kaymakam, müfettiş raporlarıyla açığa alındı. Dün gece ise İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.K'yi gözaltına aldı.

Adana Valiliği de bugün konuyla ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında eski Yüreğir Kaymakamı M.K.’nin depremzedeler için toplanan yardım paralarını zimmetine geçirdiğine ilişkin çıkan haberlerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Eski Yüreğir Kaymakamı M.K.‘nin bazı iş insanlarından şahsi ihtiyaç ve sıkıntıları bahanesiyle borç para aldığı ve bu paraları iade etmediğine dair şikayetler üzerine konunun idari yönden incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımızca mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Görevli Mülkiye Müfettişi tarafından adı geçen Kaymakam görevinden uzaklaştırılmış olup, hemen adli tahkikat başlatılmıştır. Başlatılan tahkikat doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile adı geçen eski Yüreğir Kaymakamı M.K. 13 Temmuz 2023 tarihinde gözaltına alınmıştır. Tahkikata konu dolandırıcılık şikayetlerinde bahsi geçen para alımlarının, kişisel ilişkilerinden kaynaklanan durumlar olduğu, depremzedeler için toplanan deprem yardımları veya herhangi bir kamu kaynağı ile ilgisi bulunmadığı anlaşılmıştır” denildi.