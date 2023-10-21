Bursa’da bir vatandaş meydanda bulunan çeşmenin musluğundan güvercinleri saatlerce ıslattı. Sıcak havada güvercinler saatlerce banyo keyfi yaptı.

Bursa’nın en işlek meydanlarından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bulunan güvercinlerin mevsim normalleri üzerinde seyreden havada sıcaktan bunaldığını gören bir vatandaş meydanda bulunan çeşmenin suyunu açarak güvercinlere doğru tutmaya başladı. Üzerlerine akan suyun altında toplanan güvercinler ise dakikalarca bu suyun altında banyo keyfi yaptı. Meydandan geçen vatandaşlar ise güvercinlerin keyifli anlarını uzun süre izledi.