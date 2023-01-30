Uzman Kangal Yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, et yiyen kangal köpeklerinin hantallaşacağı ve kurtla mücadele edemeyeceği yönünde çıkan iddialara cevap verdi.

Uzman Kangal Yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, et yiyen kangal köpeklerinin hantallaşacağı ve kurtla mücadele edemeyeceği yönünde çıkan iddialara cevap verdi.

Sivas’ın dünyaca ünlü kangal köpekleri, yüzyıllardır kurtlarla olan ezeli rekabetiyle ile biliniyor. Son dönemlerde bazı kangal yetiştiricileri et ile beslenen kangalların hantallaşacağı ve kurtlarla mücadele edemeyeceği yönünde iddialarda bulundu. Aynı zamanda doğru beslenme kaynağının arpa unundan yapılan yiyecekler olduğu söylemleri, kangal köpeği yetişicilerini ikiye böldü. Bunun üzerine gözler uzman kangal yetiştiricilerine çevrildi. Uzman Kangal Yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, kanlı canlı beslenen kangal köpeklerinin daha canlı, vahşi ve hareketli olduğunu söyledi.

"Arpa unundan yapılan yiyecekler ucuz beslenme türevidir"

Yıldız, arpa ununun ucuz beslenme türevi olduğu için sıklıkla tercih edildiğini söyleyerek, "Köpekler ve diğer hayvanlar ait olduğu coğrafyaya göre beslenme kaynakları oluştururlar. Köpeklerin beslenmesinde alternatif olarak arpa unu ucuz bir beslenme türevidir. Emekçi köylü vatandaşlar kangalları sıklıkla etle besleyemeyeceği için arpa unuyla teselli etmişledir. Fakat bir köpek et yiyip kurda gitmiyor deniliyorsa çok büyük bir yanılgıdır ve asparagas bir söylemdir. Çünkü dağdaki kurt, çakal, tilki etle ve leşle besleniyorsa onların da tembel olması ve hareket etmeden yatması lazım. Bu yüzden bu açıklamalar hiç doğru değildir" şeklinde konuştu.

"Kurda gitmeyen kangalın genetiğinde bozukluk vardır"

Yıldız, kurtlara karşı çıkmayan kangalların genetiğinde bozukluk olduğunu belirterek, "Kangallar etçil hayvanlardır, metabolizmaları buna uyarlıdır. Bunun yanında profesyonel mama yiyebilirler. Ayrıca et yiyen köpek daha canlı, vahşi, saldırgan, hareketli ve duyarlıdır. Kanlı canlı beslenen kangallar hareket planını geliştirir ve gasp etmeye gelen kurda karşı çok daha rahat tavırlar ve netlikler ortaya koyarlar. Kangal köpeği kurda gitmez diye bir kavram yoktur. Eğer kangalın genetiğinde yanlış varsa itibarsızlaştırmaya sebep verir. Kangallar sahibiyle ve beslediği diğer hayvanlarla çok ciddi bir bağ kurar. Bununla beraber onları korumak için net bir tavır sergiler. Kurda gitmeyen kangalın genetiğinde mutlaka bir hasar vardır. Bu köpekler yüzde yüz kangal olmayan köpeklerdir" dedi.