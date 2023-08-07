Yerköy Devlet Hastanesi Getat Polikliniğinde hacamat ve akupunktur tedavisi yapılmaya başlandı.

Yerköy Devlet Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) Polikliniğinde haftanın belirli günleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Oğuzhan Kandemir tarafından hacamat ve akupunktur tedavisi yapılıyor.

Hacamat ve akupunktur yaptırmanın faydalarından bahseden Dr. Kandemir, “Cildin kan akışını teşvik etmek, cildin biyomekanik özelliklerini değiştirmek, ağrı eşiklerini yükseltmek, yerel dolaşımı iyileştirmek, sindirim sistemini aktive etmek, toksinleri serbest bırakmak ve organları uyararak oksijeni arttırmak, ödemi gidermek gibi bir dizi faydası olduğuna inanılır. Ek olarak, kan bozuklukları, cilt sorunları ve anksiyete ve depresyon gibi duygu durum bozukluklarına yardımcı olduğu düşünülür” dedi.