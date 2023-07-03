Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Halikarnas İskelesi’nde sabah saatlerinde çıkan ve 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili Bodrum Kaymakamlığından açıklama yapıldı. Olayla ilgili bir gazetenin internet sitesinde yapılan “Halikarnas’ta çöp atma kavgası: Suriyeliler, Türkleri bıçakladı” haberinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Sabah saatlerinde Kumbahçe Halikarnas İskelesi’nde çöp atma tartışması yüzünden kavga çıktı. Olayda O.A. ile kavgayı ayırmaya çalışan 3 kişi hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Olayın ardından bir gazetenin internet sitesinden yayınlanan “Halikarnas’ta çöp atma kavgası: Suriyeliler, Türkleri bıçakladı” haberi ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Konu ile ilgili Bodrum Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, "İnternet sitesinde 03.07.2023 tarihinde çıkan ’Halikarnas’ta çöp atma kavgası: Suriyeliler, Türkleri bıçakladı’ başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığına dair bilgilendirmedir. Olayda O.A. (Bitlis 2003) isimli şahıs ’By Sebastian’ isimli tekneye malzeme götürdüğü sırada tanımadığı ancak başka bir teknede çalıştığını düşündüğü bir şahsın önüne doğru pet şişe attığını, bunun üzerine şahısla tartıştığını, şahsın ve birkaç arkadaşının kendisine saldırdığını, bu saldırı sırasında yabancı uyruklu bir şahsa denk gelmediğini ve bıçak görmediğini beyan etmiştir. Yaşanan tartışma sonrası O.A. kendi teknesine giderek ekmek bıçağı aldığını ancak kimseye zarar vermediğini ve bıçağın araya giren diğer şahıslarca elinden alındığını belirtmiştir. Olaya karıştığı düşünülen M.K. (1997 Şanlıurfa) ve V.K. (2002 İstanbul) isimli şahıslar beyanlarında ’Black Angel’ isimli teknede çalıştıklarını, yaşanan tartışmayı ayırmak isterken yaralandıklarını, herhangi bir bıçak ya da yabancı uyruklu şahıs görmediklerini beyan etmişlerdir. Müşteki, şüpheli olarak ifade veren şahısların tamamı ifadelerinde yabancı uyruklu kişilerin olaylara karışmadığını beyan etmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.