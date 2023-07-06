Trabzon’da düğün öncesi gelin alma merasiminde çekilen silah atma görüntülerini ihbar kabul eden savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Trabzon’da son yıllarda genellikle düğün, nişan, şenlik, festival, maç sonrasında veya asker uğurlamalarında tabanca ile havaya açılan ateş sonrası nereye düşeceği belli olmayan "Yorgun mermi" olayları durulmuyor. Sevinç ve kutlamalarını havaya ateş açarak gösteren magandaların, vatandaşların canını tehlikeye düşürmeye devam ettiği yorgun mermi vakalarında kimileri hayatını kaybediyor, kimileri yaralanıyor, kimileri de sakat kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Son yıllarda artış gösteren tabanca ile havaya ateş geleneğinin önüne geçmek isteyen Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetimlere ağırlık verilmesine rağmen magandalar havaya rastgele ateş etmeye devam ediyor. Yorgun mermi vakaları nedeniyle 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı ve 9 yaşındaki Kerem Can Özdemir’in hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan “Mutluluğa kurşun sıkma” sloganlarına rağmen havaya ateş etmeye devam eden magandalar kendini bu kez Sürmene ilçesinde gösterdi. Bir düğün öncesi gelin alma merasında davul ve zurna eşliğinde eğlenen bir grup vatandaş havaya ateş etme geleneğini sürdürdü. Meşaleler eşliğinde yürüyen gelin ve damadı elindeki tabanca ile bekleyen bir vatandaş ise gelinin yanına giderek silahı gelinin eline tutuştururken, gelin de silahla havaya ateş etti.

Görüntülerin basına yansıması üzerine Trabzon’un Sürmene ilçesinde bir düğün öncesinde gelinin eline silahı alarak havaya ateş etmesine dair olayla ilgili olarak Sürmene Cumhuriyet Başsavcığınca resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.