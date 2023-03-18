Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan ve 55 yıldır çobanlık yapan 60 yaşındaki Kamile Bingül, ilerleyen yaşına rağmen genç kız gibi dağlarda koyunların peşinde koşuşturuyor.

Balören köyünde yaşayan 60 yaşındaki Kamile Bingül, 55 yıldır çobanlık yapıyor. “Adım atmaya, ellerim sopa tutmaya başladığından beri çobanlık yapıyorum” diyen Kamile teyze, dağlarda koyunların peşinde koşuşturmaya devam ediyor. Çocukluğunda, genç kızlığında ve yaşlılığında da çobanlık yapmaya devam eden Kamile teyze, yaşına rağmen dur durak bilmiyor. Sırtında azık torbasıyla dağlarda hayvanların peşinde dolaşan Kamile Bingül, koyunlarının hepsine de isim vermiş.

Çocukluğundan beri hayvanların arasında olduğu için onlardan ayrılamadığını aktaran Kamile Bingül, "Çocukluğumdan beri çobanım. Ellerim sopa tuttu, ayaklarım adım atmaya başladı çoban oldum. Genç kızlığımda çobanlık yaptım, gelin oldum yine çobandım, yaşlandım hala çobanlık yapıyorum. Artık hayvanları satacağım dayanamıyorum, bacaklarım ağrıyor. Çocukluğumdan beri hayvanların arasında olduğum için onlardan ayrılamıyorum. Çocukken evlendim. İstemeden evlendim. Eskiden anne babalar çocuklarını zorla evlendirirlerdi. 2 kızım, bir oğlum var" dedi.

Hayvanlara olan sevgisinden bahseden Bingül, "Tabii ki de çobanlık zor iş ama hayvanları seviyorum. Toplam 29 tane koç, kuzu ve koyunum var. Eşim de evde hayvanlara bakıyor. Hayvanlarımın hepsine isim koydum. 55 yıldır çobanlık yapıyorum" diye konuştu.