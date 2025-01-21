Eskişehir’de 2 yıl önce de temizlenen ve mahkemenin toplum ve halk sağlığına zararlı kararı verdiği çöp ev yeniden dolunca, şikayet üzerine ekipler harekete geçti. Evden yaklaşık 6 ton çöp çıkabileceği belirtilerken sahibi temizlik çalışması esnasında kahvehaneye gitti. Çöp evden çıkan lağım faresinin boyutu ise şaşırttı.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Nasrettin Hoca Sokak üzerine 40 kapı numaralı tek katlı binada, kötü koku şikâyeti üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. İnceleme sonucunda tek katlı binanın çöp ev olduğu belirlendi. Mahkemenin toplum ve halk sağlığına zararlı kararı verdiği eve, 12 kişilik Odunpazarı Belediyesi ekipleri, polis ekipleriyle birlikte gitti. Evin bulunduğu sokak şeritlerle kapatıldı. İki yıl önce de temizlenen evin sahibi Yılmaz D.’nin ekipleri görünce kahvehaneye gittiği öğrenildi.

Çöplerin arasından çıkan fare şaşırttı

Binanın tuğla ile örülmüş pencere kısımları belediye ekiplerince kırıldı. Binaya giren ekipler yaklaşık 6 ton çöp ile karşılaşırken, görevliler zehirlenme ihtimaline karşı koruyucu önlem aldı. Çöplerin temizlenmesi esnasında binadan çıkan ve oldukça büyük olduğu gözlenen lağım faresi ise çöplerin arasında yeniden kayboldu. Çöplerden dolayı zemini görünmeyen evin temizlenme işleminin akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi.