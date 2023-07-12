Sakarya’da çektikleri video sosyal medyada büyük tepki toplayan ’515 çetesi’ üyeleri, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medyada yayınladıkları video ile adından söz ettiren ’515 çetesi’ üyesi oldukları öne sürülen kişiler, Adapazarı ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir görüntü paylaştı. Paylaşım polis ekiplerini harekete geçti. Ekipler, görüntüde yer alan kişileri gerçekleşen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilecek.