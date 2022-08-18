Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin içerisine yapılması planlanan caminin hayırseverler tarafından yapılacağı açıklandı.

Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin içerisine yapılması planlanan caminin hayırseverler tarafından yapılacağı açıklandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda; Kayseri gündeminde konuşulan caminin hayırseverler katkısıyla yapılacağı açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada temel inşaatı ihalesinin 2 Eylül 2022 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediyesinde yapılacağı da açıklandı. Açıklamada; "Ülkemizin ve şehrimizin pek çok yerinde hayır eseri bulunan değerli hemşehrimiz hayırsever Mehmet Altun, beyin işbirliği ile yapılacak olan caminin temel inşaatı ihalesi 2 Eylül’de yapılacaktır. Bu çerçevede böyle güzel bir eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara katkılarından dolayı teşekkür ederiz" denildi.