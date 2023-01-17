Sakarya Büyükşehir Belediyesi Erenler ilçesinde başlattığı çalışmalar çerçevesinde 700 ton sıcak asfalt dökülen caddenin 250 metrelik kısım vatandaşların kullanımına açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Erenler ilçesinde başlattığı çalışmalar çerçevesinde 700 ton sıcak asfalt dökülen caddenin 250 metrelik kısım vatandaşların kullanımına açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelindeki asfalt yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekiplerin yoğun çalışmaları hem merkezde hem de ilçelerde sürerken vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için asfalt serim işlemleri gerçekleştiriliyor. Erenler ilçesi Akşemsettin Caddesi’nde 1. etap çalışmalarını tamamlayan büyükşehir, 2. etap çalışmaları çerçevesinde 250 metrelik kısmı yeni yüzüne kavuşturdu.