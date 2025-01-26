Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kazım Karabekir’in vefat yıl dönümünü vesilesiyle bir anma mesajı yayınladı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında başta Erzurum olmak üzere Doğu Anadolu’yu düşman işgalinden kurtararak "Şark Fatihi" olarak anılan, İstiklâl Mücadelesinin kahraman komutanı Kâzım Karabekir Paşa’yı vefatının 77. yıl dönümünde rahmetle andıklarını ifade eden Vali Mustafa Çiftçi, “ ‘Yetim Babası’ olarak tanınan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 5. Başkanı olan Kâzım Karabekir; başarılı bir asker olmasının yanı sıra önemli bir devlet adamıdır. Kut’ül Amâre kahramanı olarak anılan Kâzım Karabekir, Çanakkale cephesindeki başarılarından dolayı "miralay(albay)" rütbesi almıştır. 2. Kolordu Komutanı olarak Ruslara karşı savaşan Karabekir, Rusların çekilmesinden sonra Ermeni çetelerle mücadele etmek üzere 31 Aralık 1917’de 3. Ordu’ya bağlı 1. Kafkas Kolordu Kumandanlığı görevini sürdürmüştür. Erzincan, Erzurum ve Kars’ı düşman işgalinden kurtaran komutan; başarılarından dolayı 28 Temmuz’da "Mirliva(tuğgeneral)" rütbesine yükseltilmiştir. 13 Mart 1919’da Erzurum’daki 15. Kolordu Komutanlığına nakledilen Kâzım Karabekir, Mustafa Kemal Paşa’ya "Bütün kolordumla emrinizdeyim." diyerek Erzurum’un milli mücadelenin kalbinin attığı bir şehir olarak inşa edilmesinin de simgesi olmuştur. İstiklal Savaşı’nı başlatmak üzere Anadolu’ya gelen Mustafa Kemal Paşa’ya en büyük destek, Kâzım Karabekir Paşa’dan gelmiştir. Erzurum’un stratejik önemini çok iyi bilen Kâzım Karabekir Paşa, bölgede yetim kalan çocuklar için eğitim kurumları kurarak önemli adımlar atmıştır. Sanayi Mektebi, Leylî Eytâm İbtidâî Mektebi, Erzurum Ana Mektebi, İş Ocağı, Sıhhiye Mektebi, Sarıkamış Askerî İdâdîsi ve Sarıkamış Ana Mektebi gibi eğitim kurumlarını açan komutan, çocuklarla bizzat ilgilenmiş ve "Yetim Babası" olarak anılmıştır. Kazım Karabekir Paşa’yı, ilimize ve ülkemize olan üstün hizmetlerinden dolayı rahmet ve minnetle yâd ediyorum.” şeklinde konuştu.