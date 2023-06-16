Eskişehir şehir merkezinde uzun yıllardır kaba inşaatı ayakta olan ve kötü görüntüsünün yanı sıra içerisi pislikle dola olan metruk binanın yıkım çalışmaları başladı.

Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Demirciler Sokak üzerinde bulunan ve sadece kaba kolanları ayakta olan çok katlı metruk binanın yaklaşık 2 hafta önce etrafındaki koruma demirlerinin kaldırılması sonrasında kötü görüntü ve koku çevre esnafının tepkisini çekmişti. Vatandaşlar ise yağışlı havalarda duvardan düşen mozaik taşlar sebebiyle tedirgin olduğunu söylemişti. Vatandaşların rahatsızlığını dile getirdiği İhlas Haber Ajansı haberinin hemen ardından dün akşam saatlerinde bölgeye getirilen iş makineleri bugün sabah saatlerinde itibaren yıkım çalışmalarına başladı. Uzun yıllardır metruk halde bulunan ve bakımsızlığıyla dikkatleri çeken binanın nihayet yıkılıyor olması bölge halkı tarafından olumlu karşılandı.