Bolu’da polis ekipleri tarafından yapılan kuyumcu soygunu tatbikatında gerçeği aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Tatbikatta senaryo gereği altınları alıp kaçan silahlı soyguncular kısa sürede yakalandı.

Bolu’da polis ekipleri tarafından yapılan kuyumcu soygunu tatbikatında gerçeği aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Tatbikatta senaryo gereği altınları alıp kaçan silahlı soyguncular kısa sürede yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde emniyete bağlı bütün birimlerin katıldığı kuyumcu soygunu tatbikatı gerçekleştirildi. Büyükcami Mahallesi’nde ’Panter A’ adıyla gerçekleştirilen soygun tatbikatında senaryo gereği kuyumcu dükkanına gelen silahlı 2 kişi, yanlarında getirdikleri çantaya kuyumcuda bulunan bir miktar altın ve parayı alarak hızla olay yerine yakın bölgede bulunan araçla kaçtı. Yine senaryo gereği, soyguncuların silahla yaraladığı kuyumcunun ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine polis ekipleri ulaştı. Olayın gerçekleştiği alanı güvenlik çemberine alan ekipler, kaçan soyguncuların peşine düştü. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek, yaralı kuyumcunun sağ bacağını sargı bezi ile sardı.

Kent merkezi ve D-100 Karayolu üzerinde polis ve soyguncular arasında yaşanan kovalamacanın ardından soygunu gerçekleştiren 2 kişi ve otomobili kullanan şüpheli kısa sürede yakalandı.

Araçtan indirilen şüphelilerin ekip otosuna bindirilmesinin ardından tatbikat sona erdi.