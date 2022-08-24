Antik Karya bölgesinin önemli bir kenti olan Nysa Antik Kenti içerisinde yer alan sütunlu caddede sona yaklaşılırken, bilim dünyasını heyecanlandıran keşifte "Onurlandırma Yazıtı" bulundu.

Antik Karya bölgesinin önemli bir kenti olan Nysa Antik Kenti içerisinde yer alan sütunlu caddede sona yaklaşılırken, bilim dünyasını heyecanlandıran keşifte "Onurlandırma Yazıtı" bulundu.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde bulunan ve Antik Karya döneminin önemli kentlerinden olan Nysa Antik Kenti, her geçen gün bilim dünyasını heyecanlandırmaya devam ediyor. Her yıl ortalama 2 yazıt veya sütunun bulunduğu antik alanda kazı çalışmaları da titiz bir şekilde devam ederken, son kazılarda bulunan onurlandırma yazıtı bilim dünyasını heyecanlandırdı.

23 antik kent ve ören yeri ile ülkede en zengin arkeolojik değere sahip Aydın’ın tarihinin gün yüzüne çıkarılması için yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında arkeologlar da titiz çalışmaları ile her geçen gün önemli keşiflere imza atmaya devam ederken, Nysa Antik Kenti içerisinde bulunan ve dönemin pazar yeri olduğu düşünülen sütunlu caddenin, eski görünümüne kavuşturulması için sona yaklaşıldı. Son olarak bölgede yapılan önemli keşif sonrasında tarihi caddenin kim tarafından yaptırıldığı da tespit edildi. Bin 800 yıl öncesine ait olduğu düşünülen yazıtın dönemin seçkin kişisi adına yapıldığı onurlandırma yazıtı olduğu düşünülürken, arkeologlar yazıtın aydınlatılması için çalışmaları hızlandırdı.

“Önemli bulgulara ulaştık”

Dönemin seçkin kişileri adına yapılan yazıt ve heykellerin Nysa kent meclisi tarafından onaylandığını ifade eden Kazı Başkanı Serdar Hakan Öztaner, “2012 yılından bugüne kazı çalışmalarımız devam ediyor. Nysa’nın ana caddesi olan sütunlu caddede de çalışmalarımıza devam ediyoruz. 9 buçuk metre genişliğinde mermer kaplamalı oldukça süslü sütunlu cadde, Roma döneminde milattan sonra 2. yüzyılda kentin ana aksı olmuş. Bu caddede yürüttüğümüz kazılarda çok sayıda yazıtların da bulunduğu mekan. Bu yazıtların çoğunluğu onurlandırma yazıtları ve dönemin kent meclisi tarafından onurlandırılan, seçkin kişiler adına hazırlanmış eserler. Bu yıl 2 onurlandırma yazıtı daha ele geçti ve böylece Nysa tarihi açısından önemli bulgulara ulaşmış olduk” dedi.

“Turizm sektöründe önemli aktör olacak”

Sütunlu caddenin bilim dünyasına önemli katkı sağladığını ifade eden Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, “Yaklaşık 12 yıldır Hakan hocamız tarafından Nysa’da kazı çalışmalarımız yürütülüyor. Son 2 yılda sütunlu caddede yapılan çalışmalar aslında bize Nysa’nın tam kalbine yaptığımız dokunuşu ispat etti. Çünkü burada ortaya çıkan yazıtlar, kent tarihini aydınlattığımızı gösterdi. Bu bilimsel açıdan çok önemli. Bilim ve arkeoloji dünyasına ciddi katkıları var. Aynı zamanda büyük bir turizm potansiyelini de oluşturmaya başladı. Sütunlu caddenin o eşsiz butik havası, başka antik kentte bulabileceğiniz ve o turistik hazzı yaşayabileceğiniz güçlü bir atmosferi yansıtıyor. Bu anlamda önümüzdeki yıllarda Nysa’nın özellikle sütunlu cadde hikayesi ve mitiyle turizm sektöründe önemli bir aktör olacağını düşünüyorum” dedi.