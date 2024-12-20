Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna ışık tutan en önemli eserlerinden biri olan Nutuk’u anlamak ve anlatmak için Osmangazi’de bir araya gelen Yönder Okulları öğrencileri sergiledikleri “Nutuk Teatral Gösterisiyle” izleyenlere Nutuk’un neden okunması gerektiğini görsel olarak anlattı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kaleme aldığı Nutuk eserinde yazanlar Osmangazi Belediyesi ve Yönder Okulları’nın ortaklaşa düzenlediği teatral gösteriyle sahnelendi. Osmangazi Gösteri Merkezi’nde sahnelenen Nutuk Teatral gösterisi, izleyenler tarafından büyük beğeni aldı. Emekli Albay Bülent Kahveci’nin sunum yaptığı Yönder Okulları’ndan 20 öğrencinin sahnelediği Nutuk Teatral gösterisini izleyen Osmangazililer zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Temalarının Nutuk’u anlamak olduğunu ifade eden Emekli Albay Bülent Kahveci, “Yönder Okulları’ndan 20 öğrencimizle birlikte Nutuk’un neden okunması gerektiğiyle ilgili teatral bir gösteri yapıyoruz. Nutuk’u bizzat yazan Atatürk, Nutuk’ta yazılanları anlatmaya başladığımız zaman Atatürk’ün neler yaptığını anlatmış oluyoruz ve bunları da doğru öğrenmek için ana kaynağımızın Nutuk olduğunu vurguluyoruz. Herkesin özellikle Nutuk’u okuması gerektiğinin üstünü çiziyoruz. Burada düzenlenen gösteride amaç Nutuk’ta neler yazıldığı değil, Nutuk’un neden okunması gerektiği Nutuk’un bizim için yazıldığı ondan gerekli dersler çıkartmamız gerektiğini anlatıyoruz. Nutuk teatral gösterisini 2,5 aylık bir çalışmanın sonunda sahneledik. Bunun 2 yıl öncesinden hazırlık aşaması da var, biz bu gösteriyi daha önce okulda sahneledik. Halka açık olarak ilk kez sahneliyoruz” dedi.

Yönder Okulları Kurucusu Ersin Yılmaz da, Büyük Önder’in Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna ışık tutan en önemli eserlerinden biri olan Nutuk’u anlamak ve anlatmak için bir araya geldiklerini belirterek, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür etti.