İzmit Belediyesi, Yerel Buğdayı Destekleme Projesi çerçevesinde nusrat cinsi buğday tohumlarını Kozluca köyünde toprakla buluşturdu.

İzmit Belediyesi, Yerel Buğdayı Destekleme Projesi çerçevesinde nusrat cinsi buğday tohumlarını Kozluca köyünde toprakla buluşturdu.

Yıllarca boş bırakılan birçok araziyi kullanıma açan; sebze, meyve, mısır, buğday, aronya, salep gibi birçok ürünün ekimini yapan İzmit Belediyesi, bu sene de nusrat cinsi buğday tohumlarını toprakla buluşturdu. İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Kozluca köyünde bulunan 24 dönüm arazide nusrat cinsi buğday tohumlarının ekimini gerçekleştirdi.