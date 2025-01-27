Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (NÜSEM) üç farklı gastronomi eğitimiyle yemek tutkunlarını buluşturmayı amaçlıyor.

NÜSEM tarafından 1-2 Şubat tarihlerinde Uzakdoğu mutfağına ilgi duyanlar için hazırlanan programda sushi, ramen, teppanyaki, kızarmış dondurmanın yanı sıra sağlıklı kaseleri mezeler, sıcak ve soğuk başlangıçlar, salatalar, zeytinyağlılar katılımcılara öğretilecek. Gastronomi meraklılarını eğitimlere davet eden Eğitmen Şef Öğr. Gör. Mevlüt Ölmez, kursa 13 yaş üzeri herkesin katılabileceğini söyledi. Mesleğe olan ilginin her geçen gün arttığına vurgu yapan Ölmez, şunları söyledi:

“Merkezimizde profesyonel aşçılık ve pastacılık kursları ve kısa süreli workshoplar açıyoruz. Yakın zamanda Uzak Doğu mutfağını öğreteceğimiz bir eğitimimiz olacak. Yine sağlıklı kaseler, mezeler ve soğuk başlangıçları anlatacağımız eğitimlerimiz var. Niğde halkını aşçılık, ve pastacılıkla alakalı meraklı olanları kurslarımıza bekliyoruz. Katılımcılarımız kurslarımızda aşçılıkla, pastacılıkla ilgili teknik bilgiyi öğreniyorlar hem de burada pratik yaparak mesleğe dair bilgi de ediniyorlar. Kısa süreli eğitimlerde katılım belgesi, uzun süreli kurslarımıza da sertifika veriyoruz.”

1-2 Şubat tarihlerinde Uzak Doğu mutfağı eğitimlerinin verileceğini aktaran Ölmez eğitimlerde Kore, Japon ve Çin mutfağından lezzetlerin yer aldığını ifade etti. Ölmez, “Uzak Doğu tatlarında sushi, ramen, teppanyaki, satay gibi farklı tatları kursiyerlere öğreteceğiz sağlıklı kaseler ve mezelerde sıcak, soğuk başlangıçlar, salataları anlatacağız. Herkes yemeğin yanında ne yapacağını düşünüyor genellikle ve kursiyerler mezeleri, zeytinyağlıları, salataları kurs sürecinde öğrenecekler. Yiyecek, içecek hayatımızın her alanında var o yüzden bu mesleğe olan tutku artarak devam ediyor. Mutfağa meraklı olanların bütün bu tarz kurslara takip etmesini öneriyorum” ifadelerine yer verdi.