Mardin’in Nusaybin ilçesine kazandırılacak 12 derslikli "Seyit Mehmet Nezir Bilgin" ilkokulu binasının protokolü imzalandı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un katılımıyla, hayırsever iş adamı Cazım Bilgin ve oğlu İbrahim Bilgin’in Nusaybin’e kazandıracağı 12 derslikli "Seyit Mehmet Nezir Bilgin" ilkokul binasının protokolü imzalandı.

Protokol töreninde İl Millî Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Nusaybin İlçe Millî Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve Nusaybin Dicle İlkokulu Müdürü Bülent Demir de hazır bulundu.

Vali Akkoyun, eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan en önemli yatırım olduğunu vurgulayarak, katkılarından dolayı Cazım Bilgin ve oğlu İbrahim Bilgin’e teşekkür etti.

İş adamı Cazım Bilgin ise, eğitim alanında yaptıkları bu katkının çocukların daha iyi bir eğitim almasına vesile olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.