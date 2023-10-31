Mardin’de Nusaybin Belediyesi tarafından inşa edilen park ve mesire alanına "Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Parkı" adı verildi.

Nusaybin Belediyesi ilçe merkezindeki 8 Mart Mahallesi’nde aynı anda 4 adet park ve yeşil alan inşasına başladı. Belediyenin kendi imkanlarıyla yaptırdığı parkların en büyüğü olan Dicle Caddesi üzerindeki 10 bin metrekarelik alan üzerine yaptırdığı park çalışmalarında sona gelindi. Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla parka "Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Parkı" adı verilmesi kararı alındı.

Cumhuriyetin 100. yıldönümü dolayısıyla ilçenin prestij projelerinden biri olan parka "Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Parkı" adını verdiklerini belirten Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Günü itibariyle parkın vatandaşların kullanımına sunulduğunu söyledi.

Nusaybin’i güzelleştirme çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Kayabaşı, "8 Mart Mahallemizde vatandaşlarımız için ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz 10 bin metrekarelik alanda park çalışmaları gerçekleştirdik. Mahallemizde şu anda 3 parkımız inşa edildi, 1 parkımızın yapımı da sürüyor. Mahallemizde yaptığımız en büyük parkımıza "Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet Parkı" adını verdik. Aziz Nusaybinli hemşehrilerimiz hizmetin en iyisini hak ediyor. Bizler de Kaymakamlık ve Belediye olarak en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Parkımızın şimdiden hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Mahallede yapılan park için memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, park için Kayabaşı’na teşekkür etti.