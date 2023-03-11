Nusaybin’de 69 yaşında vefat eden Kıbrıs Harekatı Gazisi Şihmus Özçelik, yapılan askeri törenle defin edildi.

Tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinden naaşı alınan Özçelik, kırsal Tepeüstü Mahallesi’ne getirildi. İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal tarafından kılınan cenaze namazından sonra Özçelik için helallik alındı. Daha sonra askerler tarafından alınan Özçelik’in naaşı Tepeüstü Mezarlığı’nda defnedildi. Cenaze törenine katılan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Fatih Dağhan Koçak, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Mustafa Gezer, İlçe Emniyet Müdürü Erhan Koç, Gazi Özçelik’in ailesine baş sağlığında bulundu.