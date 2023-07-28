Mardin’in Nusaybin üzerine su tankeri devrilen vatandaş hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, olay öğle saatlerinde Demirtepe Mahallesi mevki İpekyolu kenarında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. 41 yaşında 4 çocuk babası Abdulbaki Onam, iş yerindeki eski bir tankere su ilave etmek için üzerine çıktı. Dolu tankerin devrilmesi sonucu Onam, altında kalarak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık, itfaiye, arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Abdulbaki Onam, ekipler tarafından tanker altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Onam, Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ardından ambulans ile Mardin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Abdulbaki Onam yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.