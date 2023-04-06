Bunlar da ilginizi çekebilir

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine sağlık sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sokak ortasında bir kişiyi hunharca bıçaklayarak öldüren sanık: "Görev icabı bana adamı öldürme telkini geldi"

Sokak ortasında bir kişiyi hunharca bıçaklayarak öldüren sanık: "Görev icabı bana adamı öldürme telkini geldi"

Alınan bilgilere göre, Nusaybin Yolbilen mevkiinde 42 ALU 428 plakalı tırın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen 34 FYM 867 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Abdurrahim B., yaralandı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Yolbilen mevkiinde tır ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.