Mardin’in Nusaybin ilçesinde tekstil atölyesinde yangın çıktı, çıkan yangında maddi hasar oluştu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde tekstil atölyesinde yangın çıktı, çıkan yangında maddi hasar oluştu

Edinilen bilgilere göre olay, Nusaybin ilçesinde gece saatlerinde yaşandı. Bir tekstil atölyesinde yükselen duman çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti. Dumanların artması üzerine itfaiye ekiplerine haber veren vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri atölyenin camlarını dışarıdan kırarak müdahalede bulundu. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken atölyede maddi hasar oluştu. Korku dolu anlar yaşatan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.