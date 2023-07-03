Mardin’in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşerek mahsur kalan yabani domuz, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı kırsal Gürün Mahallesi’ndeki Çağ Sulama Kanalı’na düşerek mahsur kalan yabani domuzu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Nusaybin İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kanalda mahsur kalan domuzu özel bir aparat ve halat yardımıyla kurtardı.

Domuz, daha sonra doğaya salındı.