Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Mardin’den Nusaybin ilçesinde doğru giden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Akarsu yol kavşağı mevkiinde kaza yaptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Kazada, yaralanan 2 kişi olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.