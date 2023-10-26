Mardin’in Nusaybin ilçesinde devlet destekli tekstil atölyelerinde 15 bin kişi istihdam ediliyor.

Nusaybin ilçesi tekstil atölyeleri ile adından söz ettiriyor. Devletin burada sunduğu 10 yıllık destek paketleriyle kalkınma ve istihdam sağlanıyor. Mardin Tekstil İşletmeleri Derneği Başkanı Bülent Ergün, devlet desteğiyle adım attığı tekstil sektöründe 15 bin kişiyi istihdam ettiklerini söyledi.

Devletin, her zaman girişimcilerin ve ihracatçıların yanında olduğunu belirten Ergün, İstanbul’dan kumaş gönderildiğini, kumaş gönderildikten sonra burada kesimi, baskıları, ütüsü yapılıp paketlenip İstanbul’a gönderildiğini ifade etti.

İstanbul’dan yurt dışına ihraç edildiğini aktaran Ergün, şöyle konuştu:

"Genellikle Arap ülkelerine ihracat yapıyoruz. Suudi Arabistan, Libya, Irak gibi ülkelere gidiyor. Devletin teşviklerinden yararlanıyoruz. Teşvik olarak devletimizin sunduğu 10 yıllık bir paket var. Sigorta ücretleri yüzde 90 indirimlidir. KOSGEP’ten de makine teçhizat desteği alıyoruz. Onun dışında İŞKUR bize eleman desteği veriyor. Milli Eğitim bize eğitim kursları ile eleman sağlıyor."

Tekstil sahası talebinde bulunduklarını dile getiren Ergün, "Allah razı olsun, devlet büyüklerimiz bunu ciddiye aldılar. Şu anda çalışma yapılıyor" ifadelerini kullandı.