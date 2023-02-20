Hatay’da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Mardin’in Nusaybin ilçesinde vatandaşlar sokaklara çıktı.

Hatay’da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Mardin’in Nusaybin ilçesinde vatandaşlar sokaklara çıktı.

Hatay’da akşam saat 20.04’de meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem birçok çevre ilde hissedildi. Depremi hisseden yerlerden biri de Mardin’in Nusaybin ilçesi oldu. Kısa süreli deprem vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Panikleyen vatandaşlar sokaklara çıkarken, bazı vatandaşlar ise ilçede bulunan düğün salonuna sığındı.

"Deprem çok şiddetli oldu"

Depremi hissettiğinde sokağa çıktığını belirten Lokman Dağ, “Deprem esnasında ben binada çalışıyordum. Binanın kazan dairesindeydim, deprem çok şiddetli oldu ve ben de hemen dışarı çıktım. Çok yüksek derece sallandık. İlk depremler kadar değildi ancak bu depremi de hissettik” dedi.