Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası hasar gören PTT Nusaybin binası geçtiğimiz gün itibariyle mühürlenerek hizmete kapatıldı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası hasar gören PTT Nusaybin binası geçtiğimiz gün itibariyle mühürlenerek hizmete kapatıldı.

Nusaybin’in Selahattin Eyyubi Mahallesinde bulunan binada uzun süredir PTT ve Türk Telekom binası olarak hizmet veren, merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük depremden sonra hasar aldı. Mardin İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin binada yaptığı incelemeler sonucunda binanın tahliye edilmesi kararı verildi.

Alınan karar sonucunda PTT ve Türk Telekom müdürlüğü ekipleri binayı tahliye etti. Alınan kararın gerekli yerlere iletilmesi sonrası ilçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri PTT ve Türk Telekom binasını mühürledi ve kapattı. Vatandaşların mağdur olmaması için yeni PTT binası açılıncaya kadar işlemlerini ilçede bulunan diğer PTT şubelerinde yapabilecekleri bildirildi. PTT’nin iki gün içerisinde belirleyeceği yeni bir binada hizmet vermesi bekleniyor.