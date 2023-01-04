Personel, kayalıklarda mahsur kalan keçileri yoğun ve zorlu çalışma sonucunda mahsur kaldıkları yerden alarak sahiplerine teslim ederek bölgeden ayrıldı.

Nusaybin ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçilerine ulaşamayan çiftçi, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar sonucu Mardin AFAD İl Müdürlüğüne bağlı Doğada Arama Kurtarma (DAK) ekipleri bölgeye intikal etti. Zorlu arazide araçlarla ilerleyemeyen ekipler, belli bir mesafe yürüdükten sonra ulaştıkları alanda kurtarma çalışması başlattı. Kayalıklara bağlanan iple aşağı sarkıtılan AFAD personelleri, tek tek keçileri kurtardıktan sonra arkadaşlarının yardımıyla yukarı çekildi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Bagok Dağı eteklerinde bulunan Mor Ergin Manastırı mevkiinde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.