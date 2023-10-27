Mardin’in Nusaybin Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Ayak Tenisi Turnuvası sona erdi. Turnuvada Kayan Yıldızlar takımı şampiyon oldu.

Spor Kompleksinde düzenlenen turnuvanın final maçında Braveheart takımı ile Kayan Yıldızlar takımı karşılaştı. Maçı 2-1 kazanan Kayan Yıldızlar turnuvada şampiyon oldu.

Maçın ardından ödül töreni düzenlendi.

Maçın ardından ödül töreni düzenlenirken, turnuva hakkında açıklama yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı "24 takım, yaklaşık 100 sporcunun katıldığı bu güzide etkinlikte çok eğlendik. Nusaybin yanı sıra civar il ve ilçelerden de turnuvamızı ilginç bulup katılmak isteyen sporcular oldu. Onlara da ev sahipliği yaptık. Gerçekten dolu dolu bir program oldu. Sadece ayak tenisi değil, sokak basketbolu, wushu ve voleybol turnuvaları ile Cumhuriyetimizin 100. yılında spor etkinlikleriyle kutlamaları taçlandırma niyetinde bulunduk. Nusaybinli kardeşlerimiz de bu etkinliklerden keyif aldılar. Turnuvada mücadele eden, dereceye giren ve seyirci olarak katılan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Turnuva ödül programının ardından çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.